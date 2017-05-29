بعد أن وصفها الأول بالفاجرة و شبحت الثانية للأسد .. رد قوي من أصالة نصري على جورج وسوف و إلهام شاهين ! ( فيديو )

ردت الفنانة السورية أصالة نصري رداً قوياً على كل من الفنان جورج وسوف، وبعثة الفنانين المصريين التي زارت سوريا بقيادة “إلهام شاهين”، وذلك أن شتمها الأول لمواقفها المعارضة، وشبحت البعثة بقيادة شاهين لبشار الأسد ونظامه.

وجاء رد أصالة في مقابلة لها مع الإعلامي السعودي علي العلياني، في أولى حلقات برنامجه الرمضاني “مجموعة إنسان”، أول أمس السبت.

وكان جورج وسوف المعروف بمواقفه الموالية لبشار الأسد وجيشه، وصف أصالة نصري في إحدى مقابلاته بأنها “فاجرة خانت بلدها”، أما إلهام شاهين فقالت إن السوريين يهتفون لبشار الأسد، ولا وجود لحرب أو دمار في سوريا.

جورج وسوف يصف أصالة بالفاجرة

أصالة ترد على جورج وسوف

إلهام شاهين تشبح لبشار الأسد

أصالة ترد على إلهام شاهين

وفد الفنانين المصريين يشبح للنظام في دمشق

موقف أصالة نصري من الثورة السورية

أغنية أصالة نصري ضد بشار الأسد

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