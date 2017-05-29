ترامب يندد بـ ” أكاذيب ” الإعلام حول اتصالات مع روسيا

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الأحد بـ “أكاذيب” وسائل الإعلام، وذلك في خضم أزمة ناجمة عن الكشف عن معلومات جديدة تتعلق باتصالات مع روسيا.

وعاد ترامب ليلة السبت من رحلة استغرقت تسعة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا، تزامنا مع كشف صحف أمريكية عن اتصالات بين صهره جاريد كوشنر وروسيا في كانون الاول.

ووفقا لهذه التقارير، سعى كوشنر إلى إقامة قناة سرية للاتصال مع الكرملين، في محاولة لتجاوز قنوات الاتصال التقليدية بين البلدين.

وأفاد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” ليل الجمعة السبت أن كوشنر، زوج ابنته الكبرى ايفانكا، الذي يعتبر أبرز مستشاري ترامب في البيت الأبيض، اقترح على السفير الروسي في واشنطن قبل تنصيب الرئيس، إقامة قناة اتصال سرية مع الكرملين.

وكتب ترامب صباح الأحد “برأيي أن العديد من التسريبات هي أكاذيب ملفقة من قبل وسائل الإعلام (أخبار وهمية)”.

وأضاف “من الممكن جدا ألا تكون هذه المصادر موجودة، بل هي من اختراع الصحافيين. إنها (اخبار وهمية)” في اشارة إلى عدم ذكر وسائل الإعلام مصادر محددة لمعلوماتها.

وتابع أن وسائل الإعلام غطت بشكل “سيء للغاية” انتخابات محلية في ولاية مونتانا حيث فاز المرشح الجمهوري غريغ جيانفورتي بفارق ضئيل. (AFP)

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