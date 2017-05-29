جديد ” فيسبوك ” .. منصة تتيح للمستخدمين فرصة لجمع المال

أطلق موقع التواصل الاجتماعي ” #فيسبوك ” أداة تساعد المستخدمين على جمع التبرعات للأعمال الخيرية وغيرها من النشاطات الإنسانية، وبعد أن كانت هذه الخدمة تجريبية خلال الشهور الماضية، باتت الآن مفعلة في الولايات المتحدة، و18 بلدا حول العالم.

ويقول فيسبوك إن غايته إنشاء منصة للأعمال الخيرية مستدامة، مؤكدا أنه لا يسعى من ورائها إلى تحقيقي أي أرباح، وفق ما نقلت تقارير إعلامية.

وتشمل هذه المنصة الأمور الإنسانية والتعليم والصحة والبيئة وحتى الرياضة، وبوسع المستخدم دعوة أصدقاء آخرين للمساهمة في جمع التبرعات، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز، وأصبحت كثير من حملات جمع التبرعات تجري على هذه الصفحة، ومنها على سبيل المثال جمع التبرعات لضحايا هجوم مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا الأسبوع الماضي..

وشدد فيسبوك أن حملات التبرع التي تجري وفقا لسياسته ومعاييره، أي أن حملة لن تخرج للعلن قبل حصولها على الموافقة.

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