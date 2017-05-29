” حادث سير ” يودي بحياة قياديين في حزب الله

قالت مصادر محلية في جنوب لبنان، صباح الاثنين، إن مسؤولين كباراً في ميليشيات حزب الله اللبنانية قتلوا من جراء حادث سير في إحدى القرى الجنوبية.

وحسب المصادر، فإن سيارة تقل أربعة أشخاص تعرضت لحادث في بلدة الطيري جنوبي لبنان، مما أسفر عن مصرع ثلاثة ركاب وإصابة الرابعة بجروح.

والقتلى الثلاثة هم خضر ناصر ونزيه حرب من بلدة يارون ومهدي سليم فاضل من بلدة حداثا، والمصاب حسين غشام، وفق ما أضافت المصادر نفسها.

وأشارت المعلومات إلى أن الأربعة هم من المسؤولين الكبار في حزب الله، الذي عمد على أثر إلى نشر عناصر أمنية وتطويق المنطقة التي وقع فيها الحادث. (SKYNEWS)

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