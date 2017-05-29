رئيس سان جيرمان : إيمري باق مع الفريق

أكد رئيس نادي #باريس_سان_جيرمان، القطري #ناصر_الخليفي أن مدرب الفريق، الإسباني #أوناي_إيمري سيستمر الموسم القادم، رغم أن هذا الموسم “لم يكن الأفضل”.

وعقب فوز باريس سان جيرمان على أنجيه بهدف نظيف ليتوج بكأس فرنسا للمرة الـ11 في تاريخه، أشار الخليفي إلى أنه لطالما أكد على أن إيمري سيستمر.

وقال رئيس النادي “سوف يبقى بنسبة 200% إنني متأكد. إنه سعيد هنا ونحن سعداء معه. سوف يستمر في العمل هنا”.

وأبرز الخليفي أهمية إنهاء الموسم بالفوز بلقب لكنه أقر بأن هذا “لم يكن الموسم الأفضل على الرغم من حصد ثلاثة ألقاب”، حيث توج الفريق أيضا بكأس الرابطة الفرنسية وكأس السوبر الفرنسي.

وأوضح “هذا ليس سيئا لكننا كنا نرغب في تحقيق المزيد”، مضيفا “هناك العديد من الأمور التي ينبغي تغييرها، لكن هذا ليس الوقت للحديث عنها”.

وقد يلجأ النادي الفرنسي لتعيين مدير رياضي جديد، فضلا عن تعزيز صفوفه بالتعاقد مع لاعبين جدد الموسم القادم. ( EFE )

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