” سحلية ” سامة تسافر من أفريقيا إلى أمريكا بطائرة شحن !

استدعت سلطات أحد المطارات بولاية فلوريدا الأمريكية، أخصائيين من إدارة الجياة البرية بعدما تم العثور على سحلية سوداء سامة طولها 4 أقدام على متن طائرة شحن.

وذكرت وكالة أنباء “ميامي دايد” إن وحدة تابعة لإدارة الحياة البرية استجابت لاتصال من أمن مطار ميامي الدولي ليل الثلاثاء، حيث اكتشف أحد أفراد الطاقم السحلية على متن طائرة شحن.

وقد تمكن فريق من المنقذين من الإمساك بالسحلية، ووضعها في قفص خاص بالكلاب، و بحسب موقع “يو بي آي” الإلكتروني، قالت متحدثة باسم إدارة الحياة البرية في ميامي بأن رجل الإنقاذ أمسك بالسحلية وسلمها لإدارة الحفاظ على الحياة البرية في فلوريدا.

وأضافت الناطقة: “إن موطن هذه السحلية السامة الأصلي هو شرق إفريقياً، تنزانيا على وجه التحديد. إنها نوعية خطيرة من السحالي لأنها يمكن أن تصبح عدوانية وتوجه لدغات سامة لضحيتها”، ولم يتضح كيف وصلت السحلية إلى طائرة الشحن التي لم تذكر السلطات المكان الذي جاءت منه.

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