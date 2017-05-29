” سناب ” تستحوذ على شركة ناشئة في مجال الطائرات المسيرة

أفاد موقع “بزفيد نيوز” BuzzFeed News اليوم السبت بأن شركة سناب، المالكة لخدمة التراسل المصور #سناب_شات، استحوذت على “كونترول مي روبوتيكس” Ctrl Me Robotics، وهي شركة أمريكية ناشئة في مجال الطائرات المسيرة، مما يؤكد تقارير سابقة تحدثت عن أن الشركة تعمل على تطوير طائرات مسيرة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت نهاية شهر فبراير الماضي، أن سناب تعمل على تطوير طائرات مُسيّرة، فيما بدا أنه محاولة جديدة منها لتمييز نفسها في ظل المنافسة الشديدة التي صارت تواجهها بعدما استنسخت فيس بوك أهم مزاياها في خدماتها المختلفة.

ولطالما اُشتهرت سناب بتطبيقها سناب شات، الذي يتيح للمستخدمين تبادل رسائل مؤقتة، إضافة إلى الصور والفيديو، ولكن خلال السنوات الماضي، عملت الشركة الأمريكية على إعادة التموضع والتحول إلى شركة متنوعة المنتجات، حتى أنها غيرت اسمها من سناب شات إلى سناب لتؤكد على أنها ليست شركة للتراسل فقط.

ونقلت نيويورك تايمز وقتئذ عن ثلاثة أشخاص قالت إنهم مطلعون على المشروع وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية التفاصيل، أن سناب تعمل على تطوير طائرة مسيرة تساعد مستخدمي سناب شات على التقاط صور وفيديوهات علوية ومن ثم مشاركة تلك البيانات البصرية مع الشركة.

ويُعتقد أن العمل على طائرة مسيرة يبني على إطلاق “سبكتاكلز” Spectacles في العام الماضي، وهي نظارة شمسية مجهزة بكاميرا لتسجيل مقاطع فيديو قصيرة ومن ثم مشاركتها مع سناب شات، وسعت الشركة من خلال النظارة إلى جلب بعض العائدات تمهيدًا لإطلاق أسهمها للاكتتاب العام في وقت سابق من العام الحالي.

كما يُعتقد أن الطائرات المسيرة تعطي لمحة عن نوعية المنتجات التي تطمح سناب لإنتاجها في المستقبل، والتي من شأنها التأثير على نمو الشركة، التي تحاول تأسيس مصدر دخل ثانٍ، إلى جانب الإعلانات، حيث تعاني من المنافسة الشديدة من قبل عملاقتي التقنية، فيس بوك وغوغل.

ونقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع “بزفيد نيوز” أن قيمة صفقة الاستحواذ على شركة “كونترول مي” لا تتعدى مليون دولار أمريكي، وهي من نوع “استحواذ-توظيف”، إذ انتقل مؤسس الشركة ورائد الأعمال في مجال الطائرات المسيرة، سيمون سيتو نيلسن، مع بعض أصول الشركة والمعدات إلى سناب.

وكان نيلسن قد أسس شركة “كونترول مي” في عام 2013 لتزويد استديوهات الأفلام السينمائية التابعة لهوليوود، وكذلك الشركات الصناعية والأمنية، بالبرمجيات والعتاد والطائرات المسيرة من أطراف خارجية مع حلول تُصمم خصيصًا للعملاء.

وتأسست شركة سناب، التي كانت تُعرف سابقاً باسم سناب شات، في العام 2012 بوصفها خدمة للتراسل المصور عبر الأجهزة المحمولة تتيح للمستخدمين إرسال صور تختفي بعد عدة ثوانٍ.

والآن تعد سناب شات إحدى منصات التواصل الاجتماعي التي توفر للمستخدمين إرسال صور ومقاطع فيديو مؤقتة لأصدقائهم، إضافة إلى ميزة “القصص” Stories التي يمكن للجميع رؤيتها وتدوم مدة طُولى.

ويستخدم تطبيق سناب شات، الذي تم إطلاقه في عام 2011، أكثر من 166 مليون مستخدم نشط يومياً، تنتمي الغالبية العظمى منهم إلى الفئة العمرية بين 13 و 35 عاماً.

عكس السير