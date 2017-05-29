فلسطين : قاضي القضاة يمنع تسجيل وقائع الطلاق خلال شهر رمضان

أصدر قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، الأحد، تعميماً منع بموجبه تسجيل حالات الطلاق في المحاكم الفلسطينية إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، تفاصيل التعميم الذي أكد أن “هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة” إذ إن البعض “يتخذ من نقص الطعام والتدخين سبباً لإثارة المشاكل”.

وأوضح الهباش في التعميم أن “طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة”.

وكانت تقارير صادرة عن مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، أكدت ارتفاع نسبة الطلاق بين الفلسطينيين 20 %، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما ألقت تقارير أخرى باللائمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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