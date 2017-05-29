قريباً .. ملابس تولد الطاقة و تشغل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة

قال باحثون أميركيون، إنهم توصلوا إلى تقنية جديدة تتيح إمكانية صناعة ملابس مريحة وخفيفة، قادرة على توليد الطاقة، لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.

وأوضح الباحثون بـ #جامعة_ماساشوسيتس_أمهرست، أن التقنية تعتمد على إدخال أقطاب كهربائية مرنة غير معدنية ناعمة الملمس في نسيج الملابس، يمكنها توليد قدر من الطاقة.

ونقلت هافينغتون بوست عربي عن قائدة فريق البحث، الدكتورة تريشا أندرو قولها: “المختبر الخاص بنا يعكف على إجراء أبحاث في مجال إلكترونيات النسيج، ونهدف إلى تصنيع خامات يمكنها تحويل أي نوع من الثياب إلى مولدات للطاقة”.

ومن بين التطبيقات التي تعكف تريشا أندرو وفريقها على ابتكارها، “إمكانية تحويل الطاقة الحركية للجسم إلى طاقة كهربائية، بمعنى أن الإنسان يقوم بتوليد الطاقة كلما تحرك من مكان لآخر”.

وأضاف الباحثون أن “هذه التقنية قد تسمح في المستقبل للشخص الذي يسير ليلاً على سبيل المثال، أن يرتدي ملابس مضيئة لحمايته من الحوادث”.

وأشارت أندرو، إلى أن “ابتكار ملابس قادرة على توليد الطاقة تلقائياً يتيح إمكانية تشغيل أجهزة مراقبة الحالة الصحية التي يرتديها المريض دون الحاجة لإعادة شحنها، كما أن لها قيمة كبيرة في مجال الاستخدامات العسكرية والطبية”.

وعن فكرة التقنية الجديدة، قالت أندرو إنها تعتمد على مفهوم توليد تيار كهربائي محدود، عن طريق الحركة النسبية للطبقات المتلاصقة، يطلق عليه اسم “الشحن الاحتكاكي”.

وأضافت أن الخامات تقوم بتوليد شحنة كهربائية عن طريق احتكاكها بطبقات أخرى.

وأشارت إلى أنه من الممكن توليد تيار كهربائي يصل إلى عدة ميكرووات، عن طريق وضع أقطاب كهربائية بين طبقتين من المواد المختلفة.

ونوهت إلى أن تلك التقنية يمكن أن تدخل فى 14 نوعاً من الأقمشة، أبرزها القطن والكتان والحرير، ولا تتأثر الملابس بالغسيل والكي.

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