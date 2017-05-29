كوستا : سأرحل فقط إلى أتلتيكو مدريد

صرح مهاجم #تشلسي الإنكليزي لكرة القدم، #دييغو_كوستا، أنه سيرحل فقط إلى #أتلتيكو_مدريد الإسباني، في حال قرر الانتقال من ناديه الحالي.

وقال كوستا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، إنه سعيد بوجوده في تشلسي، مشيرا إلى أن أمامه عامين في عقده مع النادي اللندني.

وأكد اللاعب الإسباني عدم رغبته في ترك الفريق الذي نجح في الفوز ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، وأضاف كوستا (28 عاما) أنه في حال فكر في الرحيل عن تشلسي، فستكون الوجهة ناديه السابق، أتلتيكو مدريد.

وكانت تقارير صحفية كشفت محاولات أندية صينية ضم الدولي الإسباني، إلا أنه رفضها.

عكس السير