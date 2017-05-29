مانشستر يونايتد يمنح مورينيو 340 مليون يورو للميركاتو الصيفي

أكد البرتغالي #جوزيه_مورينيو، المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، حاجة الفريق لتعزيز صفوفه ببعض اللاعبين الجدد في “الميركاتو” الصيفي القادم، تحسباً لدخول الموسم القادم ( 2017-2018) بكل قوة، خاصة في ظل مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وكان مورينيو، قد صرح، الأربعاء الماضي، عقب تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي، أنّه، أن إد وودوارد، المدير التنفيذي للنادي، قد حصل على قائمة اللاعبين المستهدفين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة إيلاف عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن مانشستر يونايتد قد خصص مبلغ 340 مليون يورو للتسوق في “الميركاتو” الصيفي القادم.

وبحسب ذات الصحيفة البريطانية، فإنّ قائمة مورينيو تتضمن الفرنسي غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي يبلغ ثمنه 100 مليون يورو، و الإنكليزي مايكل كين مدافع بيرنلي، والذي قد تصل ورقة تسريحه إلى 35 مليون يورو.

وفي حال فشل صفقة ضم غريزمان فإنّ المدرب البرتغالي سيلجأ إلى وجهة أخرى، ويتعلق الأمر بالبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي ايفرتون الإنكليزي، أو الإيطالي أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو الإيطالي، اللذين قد يصل ثمنهما هما أيضاً إلى 100 مليون يورو.

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