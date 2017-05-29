مسؤول روسي يكشف عن عدد نماذج الأسلحة التي قامت بلاده بتجربتها في سوريا

أعلن الفريق إيغور ماكوشيف رئيس اللجنة العسكرية-العلمية في القوات المسلحة الروسية أن الباحثين العسكريين الروس حللوا ودرسوا سير استخدام أكثر من 200 نموذج سلاح استخدمت في سوريا.

وذكر أنه تم خلال العام الماضي تحليل استخدام هذه الأسلحة على أرض المعركة بشكل حقيقي في سوريا “ضد الجماعات الإرهابية المختلفة” وتم تركيز الاهتمام بشكل خاص على أحدث نماذج الأسلحة بما في ذلك الموجودة في مرحلة وطور الاختبار وشمل ذلك الطائرات الحربية والصواريخ المختلفة والدبابات وغيرها.

ونوه الجنرال بأن كل ذلك سمح بتعديل خطط تصميم وتحديث نظم السلاح في الجيش الروسي، وأشار إلى أن العسكريين الروس يواصلون تعميم ودراسة المعطيات حول استخدام السلاح والقوات في سوريا.

وقال: “يتطلب ذلك تنظيم بشكل مستمر ودائم عملية جمع وتحليل نتائج العمليات واستخدام السلاح في أرض المعركة واستخدام ذلك لاحقا خلال إعداد وتحضير القوات مع اجتذاب المعاهد المتخصصة والأكاديميات الحربية للمشاركة في العملية. (RT)

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