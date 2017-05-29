مصادر إعلامية موالية : وفاة مواطنة ” سراً ” في مستشفى تشرين باللاذقية بسبب ” الإهمال ” !

توفيت مريضة بحاجة لغسيل كلى في اللاذقية، بعد عجزها عن إجراء عملية الغسيل الخاصة بها، السبت، بسبب خروج جهاز تنقية المياه الذي يخدم 21 جهاز غسيل كلى ويعالج أكثر من 150 مريضاً، عن الخدمة.

ونقلت قناة “شامنا” التابعة للنظام، عن “مصادر طبية” داخل مستشفى تشرين في اللاذقية، أن مريضة توفيت من أصل أكثر من 100 مريض آخر، بعضهم بحالة حرجة، بسبب إجراء عمليات صيانة ونقل الأجهزة يوم السبت عوضاً عن الجمعة.

وأوضحت أن عمليات غسيل الكلى تتم على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة، حيث تتم صيانة الأعطال، ويتم استكمال الإجراءات يوم الجمعة، بحيث تكون كافة الإشكاليات محلولة عند قدوم المرضى يوم السبت.

والشخص المسؤول عن الموضوع، هو رئيس شعبة الهندسة والأمور التقنية في القسم (لم يذكر اسمه)، وأضافت القناة أن نائبه نفى الواقعة، إلا أنها أكدت صحتها.

عكس السير