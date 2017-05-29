وزير الدفاع الأميركي : لا مفر من سقوط ضحايا مدنيين في سوريا و العراق

أعلن وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، اليوم الأحد، أن لا مفر من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب على الجهاديين في سوريا والعراق، موضحاً أن بلاده “تبذل كل ما في وسعها انسانيا” لتفادي ذلك.

ويشن تحالف دولي بقيادة واشنطن منذ العام 2014 ضربات جوية في العراق وسوريا تؤدي بحسب منظمات غير حكومية إلى سقوط عدد متزايد من المدنيين.

وقال ماتيس لقناة “سي بي أس” الأحد إن هؤلاء الضحايا “واقع في هذا النوع من الأوضاع”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تفعل كل ما في وسعها من الناحية الانسانية، مع أخذ في الاعتبار الضرورات العسكرية” لتفادي سقوط ضحايا مدنيين. (AFP)

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