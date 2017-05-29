” Biki ” .. أول كاميرا طائرة عائمة في العالم

طورت شركة صينية ناشئة تدعى “روبوسي” ما أسمته أول طائرة مائية دون طيار في العالم على شكل سمكة عائمة تسبح تحت الماء لالتقاط أفضل الصور ومقاطع الفيديو بدقة وضوح فائقة “4 كيه” تبلغ 3840×2160 بكسل.

وتأتي الكاميرا الطائرة العائمة التي أطلق عليها اسم “بيكي-Biki” مجهزة بعدسات بزاوية عريضة 150 درجة وخاصية التثبيت التلقائي للكاميرا، وأضواء لومنز لاستكشاف المناطق المظلمة في أعماق البحار والمحيطات، حيث تستطيع الطائرة المائية اللاسلكية الغوص حتى 200 قدم تحت الماء لمدة ساعتين، لالتقاط أدق التفاصيل والأسرار البحرية وتخزينها داخل سعة تصل إلى 32 غيغابايت، وبطارية سعتها 2600 ميللي أمبير/ساعة تصمد حتى 2.2 ساعة في تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل أو التقاط 5243 صورة.

وتعتبر “بيكي” أكثر من روبوت، فبفضل زعنفتها الإلكترونية تستطيع التقاط لقطات حية تنقلها مباشرة على الهواتف الذكية أو تبثها على شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، بالإضافة إلى أنها مزودة بتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وخاصية التوازن التلقائي وميزة تجنب الاصطدامات بأي جسم صلب تحت الماء مع القدرة على العودة بنفسها إلى قاعدتها في حال فقدانها لوحدة الاتصال، بفضل تزويدها بوحدة تحديد المواقع المدمجة “جي بي إس”.

وليس هذا فحسب، بل يمكن استخدام كاميرا “بيكي” كوسيلة أمان لمراقبة الأطفال في البحر أو حمام السباحة، مع إمكانية التقاط صور سيلفي رائعة تحت سطح الماء، بالإضافة إلى إمكانية التحكم لاسلكياً في الطائرة عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي أو جهاز ريموت كنترول بفضل اتصالها بشبكة واي فاي والموجات فوق الصوتية.

ولا تزال كاميرا “بيكي” في مرحلة التمويل عبر موقع كيك ستارتر ومن المتوقع أن تكون متاحة للبيع تجارياً بحلول شهر أغسطس (آب) المقبل بسعر 1024 دولار أمريكي.

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