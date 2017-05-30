أمين عام الجامعة العربية : العالم العربي لم يتفق بعد على عودة ” دمشق ” إلى الجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة تؤيد إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا، مؤكدا أن العالم العربي لم يتفق بعد على عودة دمشق (النظام) إلى الجامعة.

وقال أبو الغيط بعد إجرائه مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة الاثنين إن الجامعة العربية تدعم إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تقسيم سوريا وتفككها.

من جهة أخرى، ذكر الأمين العام للجامعة العربية أن موضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لم يطرح في هذه المباحثات، مضيفا أن عودة سوريا تتطلب التوصل إلى توافق عربي.

وأشار إلى وجود خلافات بين الدول العربية بهذا الشأن. (RT)

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