الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهر بدعم من مخاوف جيوسياسية

استقر الذهب قرب أعلى في شهر في تعاملات خفيفة يوم الاثنين بعدما صعد حوالي واحد بالمئة في الجلسة السابقة بدعم من توترات جيوسياسية عززت الطلب على الملاذ الآمن.

وأنهى سعر الذهب للبيع الفوري جلسة التداول مستقرا عند 1266.60 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما كان قفز 0.9 بالمئة يوم الجمعة عندما سجل أعلى مستوياته منذ الأول من مايو أيار عند 1269.50 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1226.50 دولار للأوقية.

وقال برناباس جين المحلل لدى أو.سي.بي.سي إن التوترات السياسية التي تحيط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب توفر بعض الدعم للمعدن النفيس الذي يعتبر أداة استثمارية آمنة.

وكانت التعاملات هادئة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين في عطلة عامة في تلك الدول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامست الفضة أعلى مستوى منذ 28 أبريل نيسان عند 17.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة قبل أن تغلق مرتفعة 0.12 بالمئة عند 17.37 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.52 بالمئة إلى 950.50 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.89 بالمئة إلى 797 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى. (REUTERS)

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