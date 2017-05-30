السعودية : القبض على ” وافدين ” يبيعون مياه زمزم ” مغشوشة ” ( فيديو )

تمكنت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة من الإطاحة بـ 4 وافدين امتهنزا تعبئة مياه زمزم مغشوشة، وباعوها بكميات كبيرة بعد تزوير ملصقات عبوات المياه.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن رجال البحث السري رصدوا الجناة، بطريق الصهوة في حي الجعرانة، وهم 4 يمنيين، استخدموا مصنعاً لتعبئة مياه عادية، في عبوات وضعوا عليها ملصقات مياه زمزم بالغش، وبكميات كبيرة وباعوها للمعتمرين، على أنها مياه زمزم الأصلية.

زعقب مراقبتهم وبخطة محكمة، ضبطهم رجال الأمن بالجرم المشهود، وضبط المصنع الذي يزور ملصق المياه، وسلموا لجهات الاختصاص، وتم إغلاق المصنع المخالف، ومصادرة جميع كميات عبوات مياه زمزم المغشوشة.

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