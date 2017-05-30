السعودية تفقد 302 مليار ريال من احتياطيها خلال عام

انخفضت الاحتياطات السعودية بنهاية شهر نيسان الماضي بقيمة 302 بليون ريال، وبنسبة 14 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 1.875 تريليون ريال، متراجعة من 2.177 تريليون ريال، كما انخفضت الاحتياطات مقارنة بشهر آذار الماضي بقيمة 32 بليون ريال، وبنسبة 1.65 في المئة.

وقالت جريدة الحياة إن البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي أظهرت أمس، تراجع الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج بنهاية نيسان بنسبة 12 في المئة، وبلغت 1.272 تريليون ريال، من 1.444 تريليون ريال، كما انخفضت مقارنة بشهر آذار بنسبة 2.5 في المئة.

وبلغ بند “النقد الأجنبي وودائع في الخارج” بنهاية نيسان 567.3 بليون ريال، مقابل 567 بليون ريال لشهر آذار، بنسبة زيادة 0.05 في المئة، ومقابل 693 بليون ريال لشهر نيسان 2016، بنسبة تراجع 18 في المئة، فيما بلغ الاحتياط النقدي لدي صندق النقد الدولي 7.259 بليون ريال، مقابل 7.184 بليون ريال لشهر آذار، بنسبة ارتفاع 1.04 في المئة، ومقابل 7.725 بليون ريال لشهر نيسان 2016، بنسبة تراجع ستة في المئة. وأشارت البيانات إلى استقرار الذهب النقدي عند 1.624 بليون ريال.

عكس السير