السعودية تنهي الجدل حول منح النجم السوري ” عمر السومة ” جنسيتها

قالت صحيفة “الرياض” السعودية إن ملف تجنيس المهاجم السوري عمر السومة “المرفوع إلى جهات الاختصاص منذ فترة طويلة بشكل رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم انتهى بالرفض، وصرف النظر عن المعاملة كاملة”.

وجاء ذلك “لعدم إمكانية الموافقة على منحه الجنسية برغبة من مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بيرت مارفيك الذي استفسر عن إمكانية حصوله عليها للاستفادة من خدماته في حال التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018″، بحسب الصحيفة.

الجدير بالذكر أن السومة كان من المقرر، بحسب تصريحات سلطات النظام الرياضية، أن ينضم لـ “المنتخب” في مبارياته المقبلة بالتصفيات المؤهلة للمونديال، إلا أن إصابته الأخيرة حالت دون ذلك.

مواضيع متعلقة

” قلعوه مرتين ” و اتهموه بالخيانة الوطنية و كان قريباً من الحصول على جنسية أخرى .. القصة الكاملة لعمر السومة و ” المنتخب ” الذي اقترب من العودة إليه ( فيديو )

عكس السير