الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تتعرض لهجوم من مضيفات الطيران

أصيبت النجمة المصرية #غادة_عبد_الرازق بحالة من الغضب بعد هجوم مضيفات الطيران على مسلسلها “أرض جو”، وإصدار النقابة العامة للضيافة الجوية بيانا يؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صناع العمل، حيث وجدت النقابة والمضيفات أن العمل يسيء لهن ولسمعتهن ويحاول تشويه صورتهن في المجتمع.

واستقبلت غادة هذه الانتقادات والبيان بغضب وأكدت أن العمل لا يسيء للمضيفات، وقالت في تصريحات لمجلة ”لها” : “كيف اشوه العاملات بمجال الطيران وابنتي روتانا تعمل بنفس المجال”.

وتشعر غادة ان ما يحدث مجرد محاولة للتقليل من النجاح الذي حققته الحلقات الأولى من مسلسلها.

عكس السير