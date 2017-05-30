بالفيديو .. ديفيد كاميرون يتخطى المتسوقين بالصف من أجل شراء جوارب !

ربما تتجاوز الصف ولا تلاحقك الكاميرات، ولكن أن تكون رئيس وزراء سابق وتتجاوز النظام، فإن ذلك يعرضك للعقاب الجماهيري، حتى ولو بكاميرا الهاتف.

ويبدو أنَّ رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون بالفيديو يتجاوز الصف إلى مقدمته ليشتري بعض الجوارب من متاجر JD Sports، بحسب صحيفة The Telegraph البريطانية.

وبالإمكان رؤية كاميرون، الذي يحيط به حارسان شخصيان، وهو يأخذ الجوارب البيضاء إلى خزينة الدفع، قبل أن يدرك أنَّه حصل على مقاسٍ خاطئ، بحسب هافينغتون بوست عربي، ثُمَّ يعود بعد ذلك إلى رف الإكسسوارات لمبادلة الجوارب قبل أن يتوجَّه عائداً إلى مسؤول الدفع، متجاوزاً عشرة متسوِّقين آخرين على الأقل كانوا ينتظرون في الصف.

عكس السير