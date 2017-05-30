بالفيديو .. ” سمكة قرش ” تقفز إلى سفينة صياد مسن و تطرحه أرضاً

عاش صياد أسماك أسترالي مسن مغامرة ستبقى محفورة في ذهنه، بعدما قفزت إلى سفينته #سمكة_قرش أبيض كبيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح في ذراعه.

فقد كان تيري سيلوود، البالغ من العمر 73 عاماً يأخذ قسطا من الراحة في داخل مركبه قبالة سواحل إيفانز هيد في شمال ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، عندما عاش لحظات رعب لن ينساها أبدا.

وقال سيلوود لقناة “أيه بي سي” الأسترالية “لمحت طيف أمر ما يتجه نحو السفينة… إلى أن ضربتني سمكة قرش بزعانفها على ساعدي وقامت بلفي وطرحي أرضا على يدي وركبتي”. وأضاف “لقد أتت السمكة على ظهر محرك السفينة وطرحتني أرضا”.

وكانت السمكة بطول 2,7 متر فيما يبلغ طول السفينة 4,5 متر وعرضها 1,4 متر، ما ضيق الخناق على الصياد. وتابع سيلوود قائلاً: “كنت جاثيا على ركبتي ويداي على الأرض وكان القرش يحدّق بي وأنا أنظر إليه قبل أن يبدأ بالرقص حولي والتمايل ولم أستطع التحرك بالسرعة المطلوبة لبلوغ الحافة العليا من المركب”. وقال “كنت أفقد الكثير من الدم وجل ما كنت أفكر به هو بالهرب من المكان”.

وقد نجح الصياد في الإمساك بجهاز الاتصال اللاسلكي والتواصل مع فرق الإغاثة في القوات البحرية المحلية التي سارعت لإنقاذه ونقله إلى الشاطئ، حيث عولج من إصابته في الذراع.

ثم عاد عناصر الإغاثة لسحب القارب ومعه الضيف المزعج الذي أشار مسؤولون محليون إلى أنه من نوع القرش الأبيض الكبير. ( AFP )

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