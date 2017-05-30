بالفيديو .. طفلة برازيلية تمشي بعد دقائق من ولادتها !

أظهر تسجيل مصور مثيل للدهشة، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي طفلة حديثة الولادة وهي تخطو أولى خطواتها بعد دقائق قليلة من ولادتها.

وتظهر الممرضة في مقطع الفيديو، وهي تمسك بالطفلة بذراع واحد، قبل أن تفاجأ بأن الطفلة بدأت بالمشي من تلقاء نفسها، الأمر الذي دفعها للصراخ باللغة البرتغالية “يا إلهي، الطفلة تمشي، هذه نعمة من الله”، بينما قال شخص آخر “انتظروا، دعوني أصور هذه اللحظة المذهلة”.

وتشرح القابلة في الفيديو أنها كانت تحاول أن تجري للطفلة أول حمام لها، ولكن الطفلة بادرت بتحريك قدميها في محاولة منها للمشي على السرير وسط ذهول المتواجدين، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وأضافت “إنها تتحلى بالإرادة منذ الآن، هذا مدهش بالفعل”.

من الجدير بالذكر بأن الفيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقي رواجاً كبيراً على الشبكة العنكبوتية.

عكس السير