بالفيديو .. كريستيانو رونالدو يتحدث باللهجة المصرية في إعلان جديد

ظهر النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو في إعلان لمجموعة “حديد للمصريين”، وتحدث فيه باللهجة المصرية، كما ظهر وهو يلعب كرة القدم مع الأطفال المصريين في أحياء مصر القديمة ويتجول بين الآثار المصرية، وذلك بعد اتفاق تم بين النجم البرتغالي ورجل الأعمال المصري الشهير، #أحمد_أبو_هشيمة.

وتحدث رونالدو في نهاية الفيديو باللهجة المصرية قائلا: “حديد للمصريين”، ونال هذا الإعلان عدداً من ردود الفعل الإيجابية في مصر.

يذكر أن رونالدو كان قد اتفق مع أبو هشيمة على تصوير هذا الإعلان قبل أشهر، وهو الإعلان الأول للنجم البرتغالي لصالح شركة مصرية.

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