بالفيديو .. هذه حقيقة إعلان كريستيانو رونالدو الذي لم يصوره في مصر

انتشرت صورة على الشبكات الاجتماعية، لما يعتقد أنه دوبلير للاعب البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، الذي شارك في إعلان شركة حديد المصريين لصاحبها رجل الأعمال المصري #أحمد_أبو_هشيمة.

وكان أبو هشيمة نشر في وقتٍ سابق صورة له مع رونالدو، معلناً عن مشروع قادم يجمعه به، والذي بدأت ملامحه تظهر مع الإعلان الجديد.

الإعلان الذي أعجب الكثيرين، أظهر رونالدو وهو يتجول في مصر، عند الأهرامات، وفي النيل، وفي بعض المناطق الأثرية، إلا أن المتخصصين في التصوير كان لهم رأي آخر.

وبحسب العديد من محترفي التصوير، فإن رونالدو لم يظهر تقريباً في أي لقطة حقيقية بمصر، بل تم استخدام الكروما ووضع خلفيات لمظاهر الحياة المصرية وأبرز المعالم هناك، والاستعانة بدوبلير دون أن يظهر وجهه.

وانتشرت مؤخراً صورة على الشبكات الاجتماعية، تظهر دوبلير كريستيانو رونالدو متجولاً في شوارع القاهرة واضعاً قناع كروما ضمن أحداث الإعلان، ليتم تركيب وجه لاعب ريال مدريد عليه لاحقاً، بحسب ما اوردت هافينغتون بوست عربي، الأمر الذي يقطع بصحة الصورة، هو ظهور الأطفال بنفس الملابس في الإعلان رفقة رونالدو، بعد أن تم تركيب وجهه على الدوبلير، بالإضافة إلى تلفت رأس رونالدو المركب تجاه أماكن فارغة.

لكن رغم ذلك فإن الإعلان حقق نسب مشاهدة عالية، خصوصاً بعد أن قام نجم ريال مدريد بنشره على صفحته الرسمية على فيسبوك.

يذكر أن صحيفة الدستور المصرية، نشرت في 19 مايو/آيار الماضي، صوراً لدوبلير رونالدو في مصر رفقة بعض الأطفال، ليتم تصوير الإعلان خلال 3 أيام حسب الموقع.

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