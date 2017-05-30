برشلونة يمدد عقد تير شتيغن حتى عام 2022

توصل نادي #برشلونة إلى اتفاق مع اللاعب مارك أندريه تير شتيغن لتمديد عقده حتى 30 يونيو(حزيران) 2022، بشرط جزائي تبلغ قيمته 180 مليون يورو، وسيتم توقيع العقد الجديد اليوم الثلاثاء في مقر النادي.

وأصبح تير شتيغن بشكل تدريجي دعامة أساسية في الفريق منذ وصوله إلى برشلونة في صيف عام 2014.

وساهم حارس المرمى الألماني في تتويج “البلاوغرانا” بما لا يقل عن 9 ألقاب في المواسم الثلاثة التي قضاها بقميص الفريق “الكاتالوني”، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، حيث تربع على عرش “الليغا” مرتين، بينما فاز بكأس الملك في ثلاثة أعوام متتالية، إلى جانب لقب في كل من دوري أبطال أوروبا و كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الأسباني وكأس العالم للأندية.

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