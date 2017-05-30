بعد ميسي الإيراني .. ظهور شبيه رونالدو في طهران

خطف شاب إيراني يدعى رضا علي رضا لو الأنظار في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم كرة القدم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو مهاجم #ريال_مدريد الإسباني.

وأظهرت الصور المتداولة للشاب الإيراني الشبه الكبير بينه وبين النجم البرتغالي على مستوى ملامح الوجه وتسريحة الشعر والعينين.

ونشرت وسائل الإعلام العالمية صورة لشاب إيراني يشبه إلى حد كبير اللاعب البرتغالي، خلال تواجده داخل أحد مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات الإيرانية الأخيرة، حيث تسابق المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع الشاب.

ولم يكن هذا الشاب الوسيم، الإيراني الاول الذي يوجد شبه بينه وبين نجوم كرة القدم، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، إذ سبقه مواطنه الطالب رضا برستش الذي يجمع شبه هائل بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الاسباني على مستوى الوجه واللحية والأنف وعينيه الصغيرتين.

وكشف براستيتش الشهير بـ”ميسي الإيراني”، أنه كان على وشك دخول السجن في بلاده بتهمة إعاقة النظام العام، عقب تجمهر عدد من الإيرانيين لالتقاط صور “سيلفي” معه في شوارع طهران.

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