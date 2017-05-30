ترامب يهاجم ألمانيا في أحدث تصريحاته

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، ألمانيا بسبب العجز التجاري الأميركي الكبير مع برلين، معتبراً في الوقت نفسه أن عليها تسديد أموال أكثر لحلف شمال الأطلسي.

وكتب ترمب: “لدينا عجز تجاري هائل مع ألمانيا، وكذلك إنهم يدفعون أقل مما يجب لحلف شمال الأطلسي والنفقات العسكرية، إنه أمر سيئ جدا للولايات المتحدة، وهذا سيتغير”.

وأبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الاثنين، شكوكها في إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف، مما يجسد الإحباط الأوروبي تجاه ترمب بعد قمم متعاقبة عقدت الأسبوع الماضي، لكنها قالت إنها مؤمنة بأهمية العلاقات عبر الأطلسي. (AFP)

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