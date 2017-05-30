تركيا تعلن عن تفاصيل ” إجازة العيد ” الممنوحة للاجئين السوريين الراغبين بزيارة سوريا

أعلنت ولاية هطاي التركية، مواعيد حركة الدخول والخروج المصرّح بها بين تركيا وسوريا، بمناسبة عيد الفطر، مبينةً أنها ستمتد من الأول وحتى الثالث والعشرين من يونيو/حزيران المقبل، عبر بوابة “جيلوة غوزو” الحدودية.

وقال بيان صادر عن الولاية، اليوم الثلاثاء، إنه لن يسمح بمغادرة مواطنين غير سوريين من تركيا إلى سوريا خلال الفترة المذكورة.

وذكر البيان أنه يتطلب من المواطنين السوريين، إبراز جواز السفر، ووثيقة التسجيل المسبق، وهوية الحماية المؤقتة (هوية تعريف الأجنبي المعروفة باسم كيمليك)، عند إجراءات الدخول والخروج من معبر “جيلوة غوزو”، المقابل لبوابة “باب الهوى” من الجانب السوري.

وأكد أن فترة الدخول والخروج المصرح بها بمناسبة العيد، تبدأ في الأول من يونيو المقبل وتنتهي في 23 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يفتح المعبر أبوابه – خلال الفترة المذكورة ـ أمام المغادرين إلى سوريا ما بين الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، بينما يستقبل العائدين ما بين الساعة 13:00 ولغاية الساعة 16:00عصرًا.

ولفت البيان إلى أن إجراءات الدخول والخروج ستتوقف ما بين 24 – 27 حزيران/ يونيو، وفي يوم الأربعاء المصادف 28 من الشهر ذاته يستأنف العمل بالإجراءات الطبيعية مجددًا.

ويبدأ استقبال العائدين من إجازة العيد في الثالث من تموز/ يوليو المقبل، وبامكان المغادرين دمج عطلة عيد الفطر مع عيد الأضحى والبقاء في سوريا لغاية 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، وبوسع السلطات المحلية تمديد أو تقليص هذه الفترة وفقًا للضرورات. (ANADOLU)

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