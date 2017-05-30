تسريبات تتحدث عن هاتف جديد مميز من ” نوكيا “

سربت بعض مواقع الإنترنت صورا لهاتف #نوكيا “RX-100” الذكي الجديد، المزود بلوحة للمفاتيح على غرار هواتف #بلاك_بيري الشهيرة.

ووفقا لموقع Gizmochina المهتم بشؤون التكنولوجيا فقد “كانت نوكيا تنوي طرح هذا النموذج من الهواتف عام 2012، لكن طرحها أجل لأسباب تقنية، الصور التي تم تسريبها مؤخرا، هي لنموذج أولي لـRX-100 الذي تم صنعه في فنلندا”.

وأشار الموقع إلى أن “RX-100 الجديد سيأتي بشاشة AMOLED بحجم 3 بوصة، ومزودا بذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 غيغابايت، ومعالج Snapdragon S4 Plus، كما سيعمل بنظام Windows Phone 8، وشكله الخارجي سيجمع بين هواتف Lumia وهواتف سلسلة (Е) التي كانت تطرحها نوكيا سابقا، والتي كانت مخصصة لرجال الأعمال”.

يذكر أن نوكيا بدأت بين عامي 2011 و2012 بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، بالتخلي عن نظامي Symbian وMeeGo التي كانت تزود بها هواتفها، وتنتقل لنظام Windows Phone، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم، وفي عام 2013 باعت نوكيا حق إنتاج الهواتف لمايكروسوفت لمدة 3 أعوام، لتستحوذ الأخيرة على حق إصدار هواتف نوكيا حتى الربع الثاني من عام 2016.

وفي منتصف مايو الجاري أعلنت شركة HMD Global الموزع الرسمي لهواتف نوكيا في السوق الروسية عن طرح هواتف “نوكيا-3310″، التي جاءت مشابهة للنموذج الكلاسيكي لهذا الهاتف الشهير، كما أعلنت أن نوكيا تنوي طرح 3 هواتف جديدة هي (نوكيا-3 ونوكيا-5 ونوكيا-6)، حيث يتوقع طرح الهاتفين(3 و5) في 15 يونيو القادم، فيما سيطرح الهاتف الثالث أواخر الشهر نفسه.

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