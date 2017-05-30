حلب : مسلح يقتل طفلاً و والده بعد رفض الأخير تزويجه ابنته !

ألقت سلطات النظام في حلب، القبض على شخصين بتهمة قتل رجل وابنه من عائلة شبيب، في حي الجزماتي بمدينة حلب، بعد رفض الأب خطبته لابنته.

وفي التفاصيل التي أوردتها مصادر إعلامية موالية، ورصدها عكس السير، فقد طلب المدعو “ع.خرفان” من العائلة التي كانت تنقل أثاث منزلها في حي الجزماتي، بطاقاتهم الشخصية وأوراقهم الثبوتية، قبل أن يطلب من العائلة الدخول للمنزل للتحدث معهم.

وبعد دخوله المنزل تقدم الجاني إلى رب الأسرة بطلب خطبة ابنته، إلا أن الأب أخبره أن ابنته مخطوبة بالفعل لابن خالتها.

وبعد أيام عدة، عاد الرجل الذي لم تكشف المصادر الموالية فيما إذا كان ذو صفة أمنية أو لا، ليخبر العائلة أنه تمكن من تأمين “معونة سخية” لهم، داعياً الأب للتوجه معه إلى مكان التوزيع لاستلام حصته، فما كان من الأب إلا أن توجه برفقة ابنه عمار، البالغ من العمر 14 عاماً.

واقتاد الجاني الأب وابنه إلى شقة نائية في حي الجزماتي، حيث قام بإطلاق النار عليهما، مردياً إياهما قتيلين على الفور.

بدوره، قام فرع الأمن الجنائي بإلقاء القبض على “ع.خرفان”، الذي اعترف بجريمته واشتراكه بها مع المدعو “ع.وطفي”.

عكس السير