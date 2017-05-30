خدمة تتيح التواصل معك على كافة التطبيقات بمرونة

مع توافر العديد من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين التواصل الفوري مع بعضهم البعض، يضطر بعض المستخدمين إلى استخدام عدة تطبيقات في آن واحد للتواصل مع شخص معين أو لأغراض العمل وغيرها.

وبعد التسجيل في أغلب هذه التطبيقات والخدمات، قد يشعر المستخدم بالارتباك عند رغبته بوضع آلية معينة تتيح للآخرين التواصل معه بمرونة ودون الحاجة لتقديم هاتفه الذكي أو اسم المستخدم على هذا التطبيق أو ذاك في كل مرة يطلب منه أحد الأشخاص طريقة للتواصل.

خدمة mssg.me تتيح لك إنشاء رابط واحد يضم أغلب تطبيقات التواصل حالياً من بينها واتس آب، وتيليغرام، وفيس بوك مسنجر، وفايبر وسكايب وغيرها، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبمجرد التسجيل في الخدمة وإضافة حساباتك على هذه التطبيقات وكذلك موقعك الشخصي، ستحصل على رابط خاص بك يُمكن مشاركته مع الآخرين أو الأشخاص الذين يرغبون بالتواصل معك.

الرابط عبارة عن صفحة بسيطة تضم صورة شخصية وموقعك الشخصي وحساباتك على كافة تطبيقات التواصل الفوري التي تستخدمها، ويُمكنك تخصيص الصفحة بحسب رغبتك مثل إضافة وإزالة الحسابات وتعديل الألوان وغيرها.

كما يُمكنك الحصول على ويدجت خاص بصفحتك لإضافتها إلى موقعك الشخصي أو مدونتك بحيث يتسنى للآخرين مراسلتك بسهولة.

وبمجرد الضغط على أي أيقونة من هذه التطبيقات سيكون بوسع الأشخاص الراغبين بالتواصل معك إرسال رسالة مباشرة لك بكل مرونة على التطبيق المختار.

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