دورتموند يعلن غياب رويس عدة أشهر بسبب الإصابة

أعلن #بوروسيا_دورتموند بطل كأس المانيا لكرة القدم ان نجمه الدولي #ماركو_رويس سيغيب عن الملاعب أشهراً بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

واكتفى دورتموند على موقعه على شبكة الانترنت الاثنين بالإشارة الى ان لاعبه سيغيب عن الملاعب “أشهراً عدة”، موضحاً “ستكون ثمة فحوصات إضافية في الايام المقبلة من شأنها ان تساعد في تحديد العلاج الضروري”.

وتابع “بوروسيا دورتموند لن يعطي في هذه الظروف أي توقعات حول مدة غياب” اللاعب الذي يستعد للاحتفال بميلاده الثامن والعشرين.

وتعرض رويس الى تمزق في الرباط الصليبي في المباراة النهائية لكأس المانيا السبت على الاستاد الاولمبي في برلين والتي فاز فيها دورتموند على اينتراخت فرانكفورت 2-1.

وتلقى رويس أكثر من ضربة موجعة بسبب الاصابات التي حرمته سابقا كأس العالم 2014 في البرازيل وكأس اوروبا 2016 في فرنسا. ( AFP )

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