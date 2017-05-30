رئيسة وزراء أسكتلندا تطالب بتنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال عن بريطانيا

كشفت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن، يوم الثلاثاء، أن الحزب الوطني الأسكتلندي سيعرض إجراء استفتاء جديد على الناخبين، بشأن الاستقلال عن بريطانيا، في نهاية عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأقرت ستيرجن أمام أنصارها، خلال إطلاق الوثيقة السياسية للحزب، قبيل الانتخابات العامة المقرر عقدها في الثامن من حزيران المقبل أن “هناك الكثير من الأخطار التي يفرضها الخروج من الاتحاد على أسكتلندا”.

وقالت ستيرجن: “أعتقد بقوة أنه في نهاية عملية الخروج وليس الآن، ولكن حينما تعرف شروط الاتفاق يجب أن يكون لأسكتلندا خيار بشأن مستقبلنا، خيار بين السير وراء المملكة المتحدة على طريق الخروج، أو أن نصبح دولة مستقلة” وأضافت أن البرلمان يدعم الحكومة بالفعل في هذه الخطوة.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، رفضت مطالب الحزب الوطني الأسكتلندي بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، معتبرة أن الوقت غير مناسب لذلك.

يذكر أن الأسكتلنديين رفضوا الاستقلال في استفتاء أجري عام 2014، إلا أن الحزب الوطني الذي تتزعمه ستيرجن يقول يرى وجوب إجراء تصويت جديد، لأن أسكتلدنا صوتت لصالح البقاء ضمن الاتحاد الأوربي، بينما رفض الناخبون في الاستفتاء العام ذلك.

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