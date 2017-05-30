سامباولي يراقب لاعبي ” التانغو ” قبل تنصيبه رسمياً

حضر المدرب الأرجنتيني #خورخي_سامباولي هذا الأسبوع بعض المباريات بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم، قبل إعلان توليه رسميا المهمة الفنية لمنتخب بلاده.

وكشفت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية أن سامباولي حضر يوم السبت المباراة التي فاز فيها نادي ريسينج على ضيفه سان لورينزو 2 -1، كما تواجد في اللقاء الذي فاز فيه ديفنسا خوستيسيا على تيجري بهدف نظيف اليوم الاثنين، بالإضافة إلى ذلك حضر سامباولى مباراة روساريو سنترال وريفر بليت، التي جرت صباح اليوم.

ويتولى تدريب دبفنسا خوستيسيا المدرب سيباستيان بيكاسيسي، الذي سيتقلد منصب المدرب المساعد لسامباولي بمجرد الإعلان رسميا عن تولي الأخير منصب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، وهو ما يتوقع حدوثه في الأول من يونيو المقبل.

وتعاون بيكاسيسي مع سامباولي في ستة فرق بقارة أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى عمله معه في منتخب تشيلي، الذي فاز ببطولة كوبا أميركا 2015، بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية.

وتوصل الاتحاد الأرجنتيني مع نادي إشبيلية الإسباني إلى اتفاق مبدئي يوم الأربعاء الماضي حول طريقة فك الارتباط بين النادي ومدربه سامباولي.

ومن أجل إتمام فك الارتباط بين الجانبين، سيتعين على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم دفع مليون ونصف المليون يورو، قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقد المدرب الأرجنتيني مع النادي الإسباني.

ورغم أنه لم يتول رسميا منصب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، أعد سامباولي قائمة الفريق استعدادا لمباراتيه الوديتين القادمتين، حيث يواجه المنتخب البرازيلي في التاسع من حزيران/يونيو المقبل في ملبورن بأستراليا ثم بعد ذلك التاريخ بأربعة أيام يلتقي مع سنغافورة على ملعبها.

وبعد هاتين المباراتين الوديتين، تخوض الأرجنتين مبارياتها الأربع الأخيرة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتخوض الأرجنتين مباراتها الأولى في 31 اغسطس القادم أمام مضيفتها أوروغواي.

ويحتل منتخب التانغو في الوقت الحالي المركز الخامس في التصفيات، وهو المركز الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق فاصل من أجل الحصول على بطاقة التأهل الأخيرة للمونديال. ( DPA )

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