صاحبة الرقم القياسي في سرعة الوصول إلى قمة ” إيفرست ” تستعد لتسلق قمم لم يسبق تسلقها

قالت متسلقة الجبال الهندية الشهيرة أنشو جامسنبا صاحبة الرقم القياسي في سرعة الوصول مرتين متتاليتين إلى قمة #جبل_إيفرست إنها ستركز اهتمامها حالياً على تسلق القمم الأصغر التي لم يطأها أحد من قبل، وكانت أنشو المرأة الوحيدة التي تصل إلى أعلى نقطة على الأرض مرتين في غضون خمسة أيام.

وتسلقت أنشو، من ولاية أروناتشال براديش في جنوب شرق الهند، إلى قمة إيفرست عن طريق سلسلة الجبال الجنوبية الشرقية في 16 مايو/أيار. وكررت الرحلة في 21 مايو/أيار متغلبة على الرقم القياسي القديم المسجل باسم متسلقة الجبال النيبالية شهوريم شيربا التي أتمت الرحلة المزدوجة خلال سبعة أيام فقط في 2011.

وقال مسؤول في وزارة السياحة إن الحكومة النيبالية ستمنح المتسلقة الهندية شهادتين بالرحلتين هذا الأسبوع، وتسلقت أنشو قمة الجبل البالغة 8850 متراً مرتين خلال 10 أيام عام 2011 وتسلقتها ثانية عام 2013.

وقالت أنشو، وهي مدربة على تسلق الجبال وخطيبة مؤثرة، أنها شعرت برابط عاطفي مع إيفرست، وقالت لوكالة رويترز في كاتمندو في مطلع الأسبوع بعد العودة من رحلتها “عندما أصعد أعيد اكتشاف نفسي ويمكنني أن أدرك قوة ذهني”.

وحالياً وضعت أنشو أهدافاً جديدة لنفسها وهي تسلق جبل كانجتو، القمة الأعلى في ولاية أروناتشال براديش التي يبلغ ارتفاعها 7042 ولم يتسلقها أحد من قبل وغيرها من القمم التي لم تطأها قدم، وأشارت إلى أن أشخاصاً نصحوها بتسلق القمم السبع الأعلى في القارات السبع.

وأضافت “لكن قبل ذلك أريد تسلق قمم لم يتسلقها أحد من قبل في الهيمالايا”. وبدأت أنشو، وهي أم لطفلين، رحلتها في أبريل/نيسان وباركها الزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما الذي منحها عناقاً طويلاً قبيل رحلتها.

وقالت أنشو “ذلك العناق الطويل كان له مفعول السحر. لم أستطع قول شيء له. عجزت عن الكلام”. ( reuters )

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