طرطوس : ” إبرة دكلون ” تودي بحياة موظفة في مستشفى

توفيت شابة على يد زملائها في مشفى بانياس، بسبب “حقنة دكلون” تم إعطاؤها لها دون إجراء التحليلات اللازمة.
ونقلت وسائل إعلام موالية عن ذوي الضحية قولهم، إن ديانا محمود (29 عاماً)، الموظفة في المشفى ذاته، شعرت بتاريخ (5/5) بغثيان، بعد ساعات من تنظيفها المنزل مستخدمة مادة الكلور.
وفور نقلها إلى المشفى الذي تعمل فيه موظفة، تم إعطاؤها “حقنة دكلون” من قبل أحد المسعفين، دون إجراء تحليلات الحساسية أو الاطلاع على حالتها الطبية، حيث تعاني الشابة من مرض “التهاب الكبد”.
وبعد إعطائها الحقنة، طالبها الطبيب بالمكوث لمدة نصف ساعة، إلا أن حرارتها ارتفعت بشكل كبير، تزامناً مع انهيار ضغطها، واصفرار لونها، انتهاء بالوفاة خلال فترة قصيرة.
وعندما طالب ذوو الضحية بملف الشابة، أو تقريرها الطبي، أبلغهم المسؤولون بأن أحد أقربائها تسلمه، وهو الأمر الذي لم يتم، واكتفت إدارة المشفى بتسليمهم تقريراً عن الوفاة، عزى السبب إلى “التهاب كبد صاعق”.
وأكد ذوو الضحية أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها التي تحدث في مشفى بانياس، حيث سبق وأن توفي رجل في غرفة الإنعاش، بسبب خطأ طبي، إثر إعطائه حقنة أسفرت عن اختلاجات انتهت بوفاته.
وحمل ذوو الضحية وزير الصحة في نظام الأسد نزار يازجي مسؤولية هذه الوفيات، بسبب صفقات استيراد أدوية فاسدة بعلم مسؤولين رفيعي المستوى، ومنهم معاونة وزير الصحة الهاربة هدى السيد، مطالبين الوزير “الذي يحترم نفسه” بالاستقالة.
بعد الكم الهائل من الإنتقادات وملفات الفساد التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الملف الدوائي السوري , حيث أصدر الرئيس الأسد مرسوماً بإعفاء الدكتورة هدى السيد معاونة وزير الصحة لشؤون الدواء من منصبها في العاشر من شهر نيسان .
وعقب شهر من مرسوم الإعفاء نشرت هدى السيد صورة من طائرتها وكتبت ” سكرت فصل من حياتي ورايحة على فصل جديد “.
يذكر أن هناك شبهات بأن هدى السيد متورّطة بملفات فساد ضخمة وخاصّة ملف غلاء أسعار الدواء في سورية , وقامت بالهروب قبل فتح تحقيقات موسّعة حول تلك الملفات .
فيما تسائل الناشط و الاعلامي عمار اسماعيل على صفحته على الفيس بوك”
•كيف هربت وهي لم توقع على محاضر الاستلام والتسليم؟
•كيف هربت من البلد وفيها تقارير تفتيشية مقفلة بأمر رئيس الحكومة السابق؟
•ما مصير هذه الملفات التفتيشية التي كانت تبحث لمعرفة مصير عشرات ملايين الدولارات المختفية من أموال الشعب؟
•كيف سنعرف من أعطى موافقة السفر الخارجي لهدى السيد معاونة وزير الصحة المعفاة من منصبها؟
انا ما بيحرق قلبي غير البغل المنحبكجي يلي لهلا بيسال ليش هالمسؤول لساتو بمنصبو او ليش ما اتحاسب بعد اقالتو على الرغم من عبادتو الشخصية لسيادتو صاحب الامر والنهي بتعيين واقالة هيك فاسدين!!!
يعني بغل متل عمار اسماعيل لازم يحدد وبدقة متناهية نوع العلف يلي بياكلو كل يوم لتفادي اطعامه لبقية الدواب خوفا على صحتهم العقلية!!!