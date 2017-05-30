في باكستان .. معلمان يرميان طالبة من الطابق الثالث !

قام معلمان في مدرسة بإقليم “البنجاب” شرق #باكستان، بإلقاء طالبة في الصف التاسع من الطابق الثالث في أحد مباني المدرسة، بسبب “رفضها تنظيف الفصل في دورها” ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة.

وذكرت صحيفة “دون” الباكستانية، أن المعلمين الحكوميين اللذين يعملان في المدرسة الواقعة بمنطقة “شهدارا” في مدينة “لاهور” عاصمة الإقليم، اتهما بالشروع في القتل.

وأفادت الصحيفة بأن الطالبة فجر نور، البالغة من العمر 14 عاماً، تصارع الآن من أجل البقاء على قيد الحياة، في أحد مستشفيات “لاهور”، وذلك بعد تعرضها لإصابات خطرة إثر الحادث، بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز، وقال الأطباء إن نور تعاني من كسور عدة، كما أصيبت بقطع في الحبل الشوكي.

من ناحية أخرى، أصيب والدا نور بحالة من عدم التصديق، وأعربا كذلك عن صدمتهما بسبب تحول المعلمين إلى هذا القدر من عدم الإنسانية.

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