قتيل و جرحى في ” هبوط عنيف ” لطائرة عسكرية روسية

لقي عسكري حتفه وأصيب خمسة آخرون بجروح أثناء هبوط عنيف لطائرة حربية روسية كانت تقوم بتحليق تدريبي في منطقة ساراتوف وسط البلاد.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن وزارة الدفاع الروسية القول في بيان إن الطائرة من طراز “آن26-” وتابعة لكلية كراسنودار العليا للطيارين، وكان على متنها ستة أشخاص وقت وقوع الحادث.

وأضاف البيان أن الطائرة فشلت في الحفاظ على مسار وزاوية الهبوط الصحيحين، ولامست مدرج المطار بشكل حاد، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

ورجح البيان أن الحادث سببه عطل في محرك للطائرة، في حين شكلت الوزارة لجنة خاصة للتحقيق في ملابساته. (DPA)

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