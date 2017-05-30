قصف لتنظيم ” داعش ” يقتل 14 مدنياً في دير الزور

استشهد 14 مدنيا على الاقل مساء الاثنين في دير الزور جراء سقوط قذائف اطلقها تنظيم الدولة الاسلامية على حي تسيطر عليه قوات النظام، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس إن “القصف جاء قبيل أن تتجمع العائلات للإفطار”، مشيرا إلى أن القذائف سقطت على “مناطق في شارع الوادي الواقع في حي الجورة الذي تسيطر عليه قوات النظام بمدينة دير الزور”.

واضاف عبد الرحمن أن القصف “تسبب في مقتل 14 شخصاً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من 36 شخصا آخرين بجراح”، معربا عن خشيته من ان “اعداد الشهداء لا تزال مرشحة للازدياد بسبب وجود جرحى بحالات خطرة”.

من جهته قال الناشط عمر أبو ليلى: “سقطت 6 هاونات على الأقل على حي الجورة، وداعش دائما ما تقصف هذه الأحياء بقذائف الهاون. هناك أكثر من 40 جريحاً بينهم أطفال ونساء بعضهم في حالة حرجة جراء تدهور الأوضاع الصحية داخل الحي بسبب نقص الكوادر والتجهيزات الطبية والأدوية”.

ويحاصر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” منذ مطلع 2015 الاحياء التي ما زالت خاضعة لسيطرة قوات النظام في مدينة دير الزور والتي تناهز مساحتها ثلث مساحة المدينة.

ومنذ نيسان/ ابريل 2016 يرسل برنامج الاغذية العالمي إلى دير الزور عن طريق الجو مساعدات غذائية. (AFP)

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