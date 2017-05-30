مانشستر سيتي يقترب من ضم حارس بنفيكا

يقترب #مانشستر_سيتي الإنكليزي لكرة القدم من ضم حارس مرمى فريق #بنفيكا البرتغالي، إديرسون مورايس، وفق تقارير إعلامية بريطانية.

ويسعى مدرب المان سيتي بيب غوارديولا لضم الدولي البرازيلي، بعد استغناء الفريق عن ويلي كاباييرو، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وأعلن الحارس، البالغ من العمر 23 عاما، أن مباراة نهائي كأس البرتغال يوم الأحد ربما تكون آخر مواجهة له مع فريقه الحالي.

وقال مورايس “لا أعرف حتى الآن مستقبلي، ولكن على الأرجح ستكون المباراة الأخيرة لي مع بنفيكا”.

وأشارت صحف بريطانية إلى أن صفقة انتقال البرازيلي مورايس إلى مانشستر سيتي قد تبلغ 45 مليون يورو.

عكس السير