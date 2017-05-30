مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا : النظام يمنح منازل الفلسطينيين في مخيم الحسينية لـ ” عائلات شيعية ” تابعة له

قالت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، إن عدداً من المنازل تعود ملكيتها للاجئين فلسطينيين في مخيم الحسينية بريف دمشق، استولت عليها عائلات شيعية محسوبة على النظام السوري.

وبحسب المجموعة، فقد اتهم لاجئون الفلسطينيون، النظام السوري ومجموعاته الطائفية الموالية له في ريف دمشق، باستغلال عدم وجود العائلات الفلسطينية وجلب عائلات موالية لهم وعائلات مقاتلين مع النظام، وإسكانهم في تلك المنازل.

وكانت حالات مشابهة حدثت في منطقة الذيابية بريف دمشق، حيث استطاع بعض العائدين إلى المنطقة دخول منازلهم واقتسامها مجبرين مع العائلات الموالية للنظام.

وقالت المجموعة إن ناشطين أكدوا لها أن ما يقارب من (40%) من سكان مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، لم يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم من قبل الجيش النظامي حتى اليوم.

وشهد مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، شهد يوم 16 آب 2015 بدء عودة بعض العائلات الفلسطينية إليه، وذلك بعد المنع الذي مارسه الجيش النظامي على سكانه النازحين عنه لما يقارب العامين.

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