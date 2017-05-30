مسؤول إيران : ” الحكومة السورية لن تسمح لأميركا بالتواجد على أراضيها “

قال علي شمخاني أمين سرّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن “الحكومة السورية لن تسمح لأميركا بالتواجد على أراضيها”.

وأضاف شمخاني في مقابلة مع صحيفة “كومرسانت” الروسية أن “التحالف الحقيقي لمحاربة الإرهاب هو تحالف إيران وروسيا وسوريا والعراق”، مشيراً إلى أن “إنتاج الإرهاب لا يتوقف في السعودية”.

وذكر شمخاني، بحسب ما نقلت عنه قناة الميادين التابعة للنظام، أن “إيران تحارب الإرهاب منذ 40 عاماً وقدمت الألاف على هذا الطريق، في حين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار في أول سفر خارجي له دولة هي مصنع إنتاج الإرهاب”.

ورأى أن “المجتمع الدولي لا يأخذ اتهامات ترامب لإيران بدعمها الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط على محمل الجد”.

وأكد شمخاني أن “بلاده جديّة في محاربة الإرهاب وإقرار السلام والاستقرار”، مضيفاً أنه “إذا ما طلب منها تقديم جهد مضاعف فهي مستعدة لدراسة إرسال عسكريين لضمان الأمن في مناطق خفض التوتر في سوريا”.

ورأى أمين سرّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أيضاً أن “الإرهابيين في سوريا والعراق هم أداة لتنفيذ السياسات الأميركية في المنطقة”.

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