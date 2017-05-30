مقتل رئيس تحرير صحيفة تركية في شجار عائلي

أفادت صحيفة “حرييت ديلي نيوز” التركية بأن “قادير ديميريل” رئيس تحرير صحيفة “Yeni Akit” التركية الموالية للحكومة، توفي في اسطنبول إثر تعرضه لطعنات بالسكين في شجار عائلي.

وأشارت “حرييت ديلي نيوز” إلى أن خلافاً عائلياً وقع بين المغدور وابنته وزوجها، تحول إلى شجار انتهى بقيام الصهر بطعن زوجته وقتل والدها.

ونقلت ابنة رئيس التحرير إلى المستشفى في حالة خطرة وبعد إجراء عملية جراحية لها لا تزال حالتها حرجة.

وتقول الشرطة إن القاتل فر من مكان الجريمة ولا يزال البحث عنه مستمراً.

هذا ويعتبر قادير ديميريل (56 عاماً) من الصحفيين المعروفين في تركيا، وعمل في عدة صحف محلية، وانتقل للعمل في صحيفة Yeni Akit عام 2014. (RT)

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