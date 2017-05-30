ملايين المشاهدات لفيديو ” الطفلة المعجزة ” التي مشت بعد ولادتها بدقائق ! ( فيديو )

انتشر على نحو واسع، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مقطع مصور يظهر مولودة تمشي بعد أن أبصرت الحياة بدقائق.

وأظهر المقطع المصور في مستشفى “سانتا كروز” بريو غراندي دو سول، في البرازيل، والذي نال ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، الممرضة التي كانت تحاول منح الطفلة حمامها الأول، قبل أن تقوم بإسنادها على يد واحدة لتبدأ بالمشي عدة خطوات.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن الممرضة قولها في الفيديو: “يا رباه .. الطفلة تمشي”، مشيرة إلى المسافة التي قطعتها “الطفلة المعجزة”، على حد تعبير الصحيفة.

وقالت الممرضة: “كنت أحاول منحها حمامها الأول، وكانت تستمر بالنهوض من أجل المشي”.

وأضافت الصحيفة أن الفيديو سجل 50 مليون مشاهدة ومليون و300 ألف مشاركة على فيسبوك.

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