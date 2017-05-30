مهندس صيني يتزوج ” روبوتاً ” صنعه بنفسه !

عقد مهندس ذكاء اصطناعي صيني يٌدعى تشنغ جياجيا، البالغ من العمر 31 عاماً، قرانه على روبوتاً صنعه بنفسه، بعد فشله فى العثور على شريكة حياة مناسبة من بني البشر.

وكان تشنغ قد تعب أيضاً من إزعاج عائلته المستمر والضغط عليه من أجل الزواج، ولذلك تحول تفكيره إلى الزواج من روبوت بناه في أواخر العام الماضي واسماه “ينغ يي ينغ”.

وبعد شهرين من “التعارف”، ألبس جياجيا بدلة زواج باللون الأسود وأقام حفلاً حضرته والدته وأصدقائه في عطلة نهاية الأسبوع بمدينة هانغتشو الصينية، بحسب ما اوردت صحيفة القدس العربي، وعلى الرغم من أن السلطات لم تعترف بالزيجة رسمياً، إلا أن الحفل كان طبقاً للتقاليد الصينية، إذ تزينت العروس الروبوت بجميع زخارف حفل الزفاف الصيني النموذجي – بما في ذلك تغطية رأس “ينغ يي ينغ” بقطعة قماش حمراء وفقاً للتقاليد المحلية.

وكان المهندس تشنغ يعمل سابقاً في شركة “هواواي” لإنتاج الهواتف الذكية، قبل تركه العمل هناك والتركيز على العمل بالذكاء الاصطناعي.

في الوقت الراهن، يمكن للعروس-الروبوت أن تقرأ فقط بعض الرموز الصينية والصور وتتحدث بضع كلمات بسيطة، ولكن تشنغ يخطط لرفع مستوى ذكاء عروسه لتكون قادرة على المشي والقيام بالأعمال المنزلية. حتى ذلك الحين، يتنقل تشنغ جياجيا حاملاً عروسه الروبوت التي تزن 30 كيلوغراماً.

عكس السير