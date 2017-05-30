هل يشعر غاريث بيل بـ ” الخيانة ” ؟

“الخيانة” كلمة تحمل عنوان ما يفكر فيه حالياً لاعب #ريال_مدريد #غاريث_بيل، في حال عدم مشاركته أساسياً أمام #يوفنتوس السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضه كارديف.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، حرص بيل على المشاركة بقوة في تدريبات “الملكي” من أجل العودة بقوة إلى نهائي الأبطال، في محاولة لرد اعتباره أمام فريقه والظهور بالشكل المشرف أمام جمهور ويلز.

وربما يطمع بيل في العودة بقوة إلى مستواه الذي حجزه إيسكو خلال فترة غيابه للعلاج من الإصابات، إلى تقريب وجهات النظر مع مسؤولي مانشستر يونايتد الذين يخططون لخطف الموهبة الويلزية، بعد مشاركة “الشياطين الحمر” في دوري الأبطال الموسم المقبل.

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