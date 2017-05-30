وزير خارجية ألمانيا : تصرفات ترامب ” أضعفت الغرب “

قال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال يوم الاثنين إن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أضعفت الغرب”.

وأضاف الوزير الالماني أن سياسات ترامب “قصيرة النظر” تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي.

وقال غابريال “أي شخص يتعمد في الاسراع بالتغير المناخي عن طريق اضعاف الاجراءات الخاصة بحماية البيئة، ويبيع المزيد من الأسلحة في مناطق الصراعات، ولا يرغب في حل الصراعات الدينية سياسيا، أي شخص كهذا يهدد السلم في أوروبا.”

ومضى للقول “إن السياسات قصيرة النظر التي تعتمدها الادارة الأمريكية الحالية تقف بالضد من مصالح الاتحاد الأوروبي.”

وقال “لقد أصبح الغرب اصغر حجما، أو على الأقل اصبح اضعف من ذي قبل.”

وأضاف غابريال الذي ينتمي لحزب الاديمقراطي الاجتماعي ( SPD)، “رغم إني منخرط الآن في الحملة الانتخابية (ضد حزب المستشارة انغيلا ميركل، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، اقول لكم إن المستشارة الألمانية بحاجة حقيقية الى دعمنا لكي لا تضطر للانحناء له (ترامب).”

وكان مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي الرئيسي مارتن شولتز قال إن على الحكومة ان تتخذ موقفا متشددا من الرئيس الأمريكي وتوضح له بأن مشروعه السياسي “ليس مشروعنا بالتأكيد.”

واتهم شولتز ترامب بمحاولة “إذلال” ميركل في قمة حلف شمال الاطلسي ال×ير التي عقدت في بروكسل.

وكانت المستشارة ميركل قد قالت في وقت سابق من يوم الاثنين إنه من الصحيح عدم تجاوز الخلافات مع الادارة الامريكية (BBC)

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