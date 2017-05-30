وكيل إبراهيموفيتش يكشف حقيقة انتقاله للدوري الأمريكي

نفى مينو رايولا، وكيل أعمال السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش، لاعب #مانشستر_يونايتد، إمكانية رحيل اللاعب للدوري الأمريكي أو الصيني، مؤكدًا استمراره في أوروبا.

واقترب عقد إبراهيموفيتش من الانتهاء مع مانشستر يونايتد مع نهاية الشهر الجاري، وسيجلس اللاعب مع إدارة الفريق للبحث عن إمكانية التجديد لموسم آخر، بعد تسجيله 28 هدفًا في الموسم الجاري.

وقال رايولا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس″ البريطانية : ”هناك عدد من العروض المقدمة لإبراهيموفيتش من أندية أوروبية، وهو قادر على اللعب لموسم أو اثنين آخرين بأفضل مستوياته، وسوف أحاول البحث مع مانشستر يونايتد بقاء اللاعب، لأنّه يمتلك عروضًا مع عدة أندية أخرى”.

وحصل إبراهيموفيتش على لقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة والدرع الخيرية مع مانشستر يونايتد، في أول مواسمه مع الفريق كما أنّه سبق ولعب لصالح برشلونة الإسباني وميلان ويوفنتوس وإنتر في إيطاليا.

عكس السير